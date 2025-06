Mercato Milan: Allegri vuole Vlahovic per l’attacco rossonero

Il Milan si prepara a inviare un segnale forte sul mercato degli attaccanti: il nuovo direttore sportivo Igli Tare intende portare a Massimiliano Allegri un "grande protagonista" per il reparto più avanzato, un giocatore in grado di affiancare o sostituire Santi Gimenez. Numericamente, il club vedrà diverse uscite: Abraham tornerà alla Roma, Jovic non rinnoverà il contratto e per Camarda si prospetta un prestito per favorirne la maturazione.