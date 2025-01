Calciomercato Milan - Palmeri: "Ora viene il difficile per Rashford. C'è un aspetto ..."

"Campione che va, campione che viene. Eh magari Rashford avesse la qualità che porta via Kvaratskhelia. Da un anno e mezzo l’inglese è desaparecido, e la situazione ambientale con il Manchester United è talmente inacidita che conviene a tutti gettare sale e non far crescere più niente. E’ stato offerto a tutte le big d’Italia, e quella che ha dato maggior feedback è il Milan. Feedback è un eufemismo, perché ogni giorno la trattativa avanza. Lo United diceva solo prestito con obbligo, e stipendio a carica del Milan. I rossoneri hanno chiesto prestito con diritto, e compartecipazione di questi restanti 6 mesi di stipendio (1 milione al mese). Era un no secco quello dello United, ma nel giro di 48 ore è diventato assenso al contribuire a pagare il salario di questa metà stagione, circa il 40%".