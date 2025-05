Milan, Leao spento e impreciso: senza Europa potrebbe anche andare via

Conceição lo ha tenuto in campo fino all'ultimo, sperando in suo guizzo, ma l'illusione è svanita al triplice fischio finale. Di Leão, in Milan-Bologna , è rimasto di fatto il talento, gli strappi sui rinvii lunghi di Mike Maignan e gli appoggi corti ai compagni. Ma è mancato, ancora una volta, in applicazione. Proprio nella serata in cui poteva diventare re, è rimasto anonimo.

In estate potrebbe anche decidere di muoversi e di andare altrove

Come in molte altre partite giocate con il Milan. E ora, che succederà? Cambierà qualcosa in estate? La 'rosea' ha ricordato come Leão si sia sempre dichiarato milanista e felice in rossonero. Ma è una gioia che sembra non trasmettere più, o troppo poco: ieri, di certo, prevaleva la delusione. Pertanto, la chiosa del quotidiano sportivo nazionale, con un Milan fuori dall'Europa in estate potrebbe anche decidere di muoversi e di andare altrove.