Massara: “Milan, non esiste programmazione. Fossi un tifoso sarei terrorizzato”

"Dopo un anno del genere, devi senza dubbio rifondare. Al Milan non esiste programmazione: né quest'anno né sembra esistere per l'anno prossimo. Se fossi un tifoso del Milan sarei terrorizzato e per il direttore sportivo: sceglie Fabio Paratici ma non conclude; incontra Igli Tare ma sembra non lo voglia perché sennò lo avrebbe già preso; pare voglia Tony D’Amico ma l’Atalanta non se ne priva …. Al Milan non si capisce chi fa cosa, chi decide, chi mette l'ultima parola".