Calciomercato Milan – Rashford: si fa da parte una pretendente

Calciomercato Milan , Rashford resta il primo obiettivo della dirigenza rossonera. Il Diavolo ha già definito la cessione di Noah Okafor al Lipsia e starebbe cercando una nuova sistemazione per Luka Jovic . A quel punto servirebbe almeno un nuovo giocatore per completare l'attacco da mettere a disposizione di Sergio Conceicao. Ecco un importante novità su Marcus Rashford : l'attaccante del Manchester United potrebbe andare via in prestito secco o con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan - Rashford, voci sul Monaco smentite. Ecco il motivo

Come riportato da FootMercato, il Monaco non sarebbe interessato Marcus Rashford per questo calciomercato. Mika Biereth sarebbe l'attaccante scelto per prendere il posto di Folarin Balogun, ai box per infortunio. Il giocatore sarebbe in arrivo, per questo il club francese non sarebbe interessato a un altro investimento importante per una punta, come potrebbe essere Marcus Rashford. Al momento i rossoneri sarebbero in piena corsa, ma, secondo i rumors, su Rashford ci sarebbero tantissime squadre: Borussia Dortmund, West Ham, Barcellona e Juventus. LEGGI ANCHE: Milan, Goglichidze il difensore per Conceicao? Le statistiche dicono che...