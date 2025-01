Milan, Goglichidze il difensore per Conceicao? Le statistiche dicono che…

Milan, Goglichidze potrebbe essere l'investimento rossonero per la difesa futura. Come riportato da Gianluca Di Marzio e confermato dalla Georgia, il difensore dell'Empoli potrebbe essere comprato a gennaio e lasciato in toscana in prestito per crescere al massimo fino a fine stagione, quando potrebbe arrivare alla corte di Sergio Conceicao per giocarsi le sue carte. Saba Goglichidze è un difensore centrale, che può giocare anche da terzino destro, classe 2004. Alto 194 centimetri, secondo il sito specializzato Transfermarkt, potrebbe costare circa 8 milioni di euro. In stagione con l'Empoli ha giocato 16 partite in Serie A fino ad oggi. Potrebbe essere il colpo giusto per la difesa futura del Milan?