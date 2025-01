Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato , ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calciomercato - L'Originale', rivelando come il Milan abbia messo gli occhi su Saba Goglichidze come colpo di calciomercato da chiudere a gennaio, ma da portare in rossoneri nella prossima stagione. Lasha Kokiashvili , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' versione Georgia, ha confermato l'indiscrezione lanciata ieri sera dal noto esperto di calciomercato. Ecco i dettagli.

"L'interesse del Milan per Saba Goglichidze è reale e confermato". Scrive il giornalista georgiano, connazionale del difensore dell'Empoli, che poi aggiunge dettagli e particolari. "Il club italiano è in costante contatto con l'agente del giocatore e con l'Empoli". Lasha Kokiashvili conferma anche il piano del Milan: "I rossoneri stanno preparando la prima offerta ufficiale per acquistare il difensore georgiano dall'Empoli a gennaio". Vedremo se la dirigenza del Diavolo riuscirà ad anticipare tutti per questo colpo di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rivoluzione sugli esterni? Pronto il clamoroso doppio colpo