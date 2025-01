CALCIOMERCATO MILAN

Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calciomercato - L'Originale', rivelando come il Milan abbia messo gli occhi su Saba Goglichidze . In particolare i rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza e potrebbero pensare di chiudere la trattativa per il difensore dell' Empoli lasciandolo comunque in Toscana in prestito. Vedremo come evolverà la situazione.

Interessante sottolineare come qualche mese fa lo stesso Fabio Caressalo avesse 'consigliato' al Milan: "Il Milan non è per niente facile. Nel Milan venderei, lo so che è forte, ma nel Milan venderei Theo Hernandez a gennaio, perché mi sembra un giocatore che oramai abbia, con l'ambiente, sia in grande difficoltà. Quindi venderei Theo Hernandez per prendere un laterale al posto suo. Jimenez ha giocato bene, ma ne prenderei un altro. Dai vendiamo Theo ed Emerson Royal e prendiamo Goglichidze dall'Empoli che mi sembra uno dei giocatori più interessanti che sono comparsi. Goglichidze e Jimenez sono i due nuovi laterali del Milan. Lo so, è una scelta forte, però...".