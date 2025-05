Prima pagina Corriere dello Sport: “Siamo Dei: Bologna strepitoso”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina interamente al Bologna di Vincenzo Italiano, che torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni, battendo il Milan di Sérgio Conceição per 1-0 nella finale disputata allo stadio 'Olimpico' di Roma. Decisivo un gol di Dan Ndoye al 53', i 30mila tifosi rossoblu in delirio. La squadra di Italiano centra, così, anche la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League al termine di una partita dominata e, di fatto, mai in discussione.