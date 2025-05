Milan, in arrivo la prima offerta del Manchester City per Reijnders: le ultime

Calciomercato: occhio, Milan! Il Manchester City ti soffia Reijnders!

Nel caso in cui al Milan arrivasse una proposta shock e al giocatore venisse prospettato uno stipendio ben più alto di quello attualmente percepito in rossonero, dunque, la cessione potrebbe concretizzarsi sul serio. Soprattutto qualora - come appare probabile - il Diavolo non dovesse qualificarsi per le competizioni europee nella prossima stagione.