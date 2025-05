Corazzi: “Milan, la formula ibrida non ha funzionato. Fossi un tifoso …”

Corazzi ha poi proseguito: "Per me non sarebbe cambiato nulla con un'eventuale vittoria, ma credo sia lo statement definitivo: questa formula ibrida non ha funzionato. Dopo uno Scudetto e una qualificazione in Champions, ci sono stati due anni prevedibilmente deludenti. Lo diciamo da tempo che le cose non funzionano, ma non è accanimento nei confronti di un club, il contrario: amore per le cose fatte bene. Come quelle che fa Giovanni Sartori ogni giorno. E già troppo tardi, ma il Milan è un club tra i più prestigiosi al mondo e si merita il meglio".