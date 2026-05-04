Tutti motivi per cui, secondo Ordine, nel calciomercato estivo il Milan dovrà muoversi in maniera decisa, energica, potente. E non limitarsi a puntellare questo organico che, di per sé, non fornisce grandi garanzie. "Se si pensa che il Milan futuro, in una Champions League ancora da conquistare e che impone di giocare ogni tre giorni specie nei primi 3-4 mesi della stagione, abbia bisogno solo di qualche ritocco rispetto all’attuale compagnia, e non invece di un robusto potenziamento tecnico che sia fatto non solo di tecnica ma anche di personalità, allora verrebbe da aggiungere che sarebbe proprio inutile sbarcare nell’Europa che conta".