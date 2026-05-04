PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine: “Milan, la prova di ieri permette di misurare la qualità complessiva della rosa”

SASSUOLO-MILAN

Ordine: “Milan, la prova di ieri permette di misurare la qualità complessiva della rosa”

Youssouf Fofana, centrocampista AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' di oggi in edicola, ha parlato del valore della rosa del Milan di Massimiliano Allegri alla luce del crollo delle ultime settimane in campionato. Ecco la sua riflessione in materia
Daniele Triolo Redattore 

Brutto crollo del Milan di Massimiliano Allegri dal 15 marzo scorso, giorno della sconfitta di misura sul campo della Lazio, fino ad oggi, con i rossoneri che si leccano le ferite per la battuta d'arresto in casa del Sassuolo di Fabio Grosso, a segno al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia con Domenico Berardi e Armand Laurienté.

Nel mezzo, altre due sconfitte contro Napoli e Udinese e la lotta Scudetto con l'Inter sfumata in via definitiva nell'arco di poche giornate. Ma non è tutto. Perché l'inquietante crisi di gioco e di risultati in cui è finito il Diavolo di Allegri rischia di pregiudicare anche la qualificazione in Champions League, che sembrava un fatto ormai assodato.

LEGGI ANCHE

Milan, Ordine: "Chissà se Reggio Emilia metterà in discussione il risultato finale"

—  

Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. "Chissà se l’esito inquietante del viaggio a Reggio Emilia metterà in discussione il risultato finale del Milan. Lo capiremo nelle prossime tre settimane. Di sicuro la prova di ieri permette a chi ha il compito di preparare il mercato della futura stagione di misurare la qualità complessiva della rosa attuale consegnata nell’estate scorsa a Max Allegri", ha esordito il giornalista sportivo foggiano.

"C’è in circolazione qualche sapientone, che non ha mai allenato nemmeno nelle scuole calcio, pronto a giurare che sarebbe stata sufficiente per competere con l’Inter in materia di Scudetto - ha evidenziato Ordine -. I fatti si sono incaricati di smentire il pronostico superficiale. In effetti è rimasto nella scia nerazzurra fino alla sfida con il Napoli ma già questo risultato dovrebbe far pensare a una sorta di perfomance di alto livello".

Leggi anche
Sassuolo-Milan, la moviola: l’analisi di tre episodi chiave della partita del ‘Mapei...
Milan nel baratro, ma Allegri dice no al ritiro: “Non serve a niente”. Il piano per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA