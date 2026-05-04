Nel mezzo, altre due sconfitte contro Napoli e Udinese e la lotta Scudetto con l'Inter sfumata in via definitiva nell'arco di poche giornate. Ma non è tutto. Perché l'inquietante crisi di gioco e di risultati in cui è finito il Diavolo di Allegri rischia di pregiudicare anche la qualificazione in Champions League, che sembrava un fatto ormai assodato.