Milan, Ordine: "Chissà se Reggio Emilia metterà in discussione il risultato finale"—
Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. "Chissà se l’esito inquietante del viaggio a Reggio Emilia metterà in discussione il risultato finale del Milan. Lo capiremo nelle prossime tre settimane. Di sicuro la prova di ieri permette a chi ha il compito di preparare il mercato della futura stagione di misurare la qualità complessiva della rosa attuale consegnata nell’estate scorsa a Max Allegri", ha esordito il giornalista sportivo foggiano.
"C’è in circolazione qualche sapientone, che non ha mai allenato nemmeno nelle scuole calcio, pronto a giurare che sarebbe stata sufficiente per competere con l’Inter in materia di Scudetto - ha evidenziato Ordine -. I fatti si sono incaricati di smentire il pronostico superficiale. In effetti è rimasto nella scia nerazzurra fino alla sfida con il Napoli ma già questo risultato dovrebbe far pensare a una sorta di perfomance di alto livello".
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