'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Sassuolo-Milan , partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e terminata 2-0 per i neroverdi di Fabio Grosso sui rossoneri di Massimiliano Allegri .

La 'rosea' ha giudicato molto positiva, premiandola con un 6,5 in pagella, la prestazione dell'arbitro, il signor Fabio Maresca di Napoli e anche noi di 'PianetaMilan.it' ci troviamo sostanzialmente d'accordo con questa linea. La gara del fischietto campano non è stata difficile e ha visto tutto sommato bene in occasione dei tre episodi da moviola incriminati di Sassuolo-Milan.