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SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, la moviola: l’analisi di tre episodi chiave della partita del ‘Mapei Stadium’

L'espulsione di Fikayo Tomori, difensore AC Milan, durante Sassuolo-Milan di Serie A
La moviola de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola per Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata di Serie A terminata 2-0 per i neroverdi grazie ai gol di Domenico Berardi e Armand Laurienté all'inizio dei due tempi
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e terminata 2-0 per i neroverdi di Fabio Grosso sui rossoneri di Massimiliano Allegri.

La 'rosea' ha giudicato molto positiva, premiandola con un 6,5 in pagella, la prestazione dell'arbitro, il signor Fabio Maresca di Napoli e anche noi di 'PianetaMilan.it' ci troviamo sostanzialmente d'accordo con questa linea. La gara del fischietto campano non è stata difficile e ha visto tutto sommato bene in occasione dei tre episodi da moviola incriminati di Sassuolo-Milan.

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Armand Laurienté, autore del gol del raddoppio del Sassuolo da una parte e Christopher Nkunku dall'altra hanno subito, nelle aree avversarie, contatti simili. Si è trattato, però, di tocchi lievi: troppo poco per portare alla concessione di un penalty per entrambe le squadre.

Contatti e tuffi in area, l'arbitro Maresca vede bene su tutto

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Al 24' è giunta l'espulsione, per doppia ammonizione, di Fikayo Tomori, difensore del Milan, che, da dietro, ha steso Laurienté. Contatto netto, si configura la S.P.A. (interruzione di un'azione promettente): inevitabile il secondo cartellino giallo e la doccia anticipata per lui.

Infine, due episodi da moviola possono essere le due cadute in area, una per parte, autori Ruben Loftus-Cheek e Alieu Fadera: Maresca ha visto bene (non c'è nulla di nulla in ambedue le aree di rigore) e ha interrotto l'azione soltanto per punire i due giocatori con un giusto cartellino giallo per simulazione.

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