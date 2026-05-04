Sassuolo-Milan 2-0, la moviola: giusto il rosso a Tomori—
Armand Laurienté, autore del gol del raddoppio del Sassuolo da una parte e Christopher Nkunku dall'altra hanno subito, nelle aree avversarie, contatti simili. Si è trattato, però, di tocchi lievi: troppo poco per portare alla concessione di un penalty per entrambe le squadre.
Contatti e tuffi in area, l'arbitro Maresca vede bene su tutto—
Al 24' è giunta l'espulsione, per doppia ammonizione, di Fikayo Tomori, difensore del Milan, che, da dietro, ha steso Laurienté. Contatto netto, si configura la S.P.A. (interruzione di un'azione promettente): inevitabile il secondo cartellino giallo e la doccia anticipata per lui.
Infine, due episodi da moviola possono essere le due cadute in area, una per parte, autori Ruben Loftus-Cheek e Alieu Fadera: Maresca ha visto bene (non c'è nulla di nulla in ambedue le aree di rigore) e ha interrotto l'azione soltanto per punire i due giocatori con un giusto cartellino giallo per simulazione.
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