Calciomercato Juventus – Dopo l’infortunio a Demiral, che fare di Romero?

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Merih Demiral non avrà più modo di giocare questa stagione con la maglia della Juventus. Il difensore turco, ha registrato la lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio durante la partita dell’Olimpico contro la Roma. Un ko inaspettato, che ha modificato le strategie di calciomercato bianconere che prevedevano la cessione di un elemento come Daniele Rugani.

Inevitabile infatti pensare ora che l’ex empolese possa restare ancora alla corte di Sarri, nonostante lo scarsissimo impiego. Stando però a quanto riporta il “Corriere dello Sport”, la Juventus tramite Fabio Paratici sembra aver scelto già una strategia. Come primo passo, i bianconeri attenderanno il rientro di Giorgio Chiellini, fondamentale nelle rotazioni difensive e già in procinto di accelerare quanto prima il proprio ritorno in campo.

Inoltre, nella giornata di ieri era stata paventata l’idea di un arrivo anticipato a Torino dell’argentino Romero dal Genoa. Con un Matthijs de Ligt in netta crescita, ma ancora privo di garanzie, la Juventus non è tranquilla ma non sembra essere convinta di poter strappare al Genoa il difensore. I rossoblu non navigano in acque tranquille, la partenza dell’argentino potrebbe aumentare ulteriormente le difficoltà di classifica.

