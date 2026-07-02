Il Como non si ferma e mette a segno un altro colpo molto importante. Dopo aver strappato Nico Paz all'Inter l'estate scorsa, il club comasco compie un'altra impresa: Mattia liberali sceglie il progetto dei lariani rifiutando il pressing asfissiante del Milan, sua ex squadra.

Calciomercato Milan, Liberali vola al Como

I retroscena

Un decisone davvero importante, soprattutto perchè non è stata dettata dal 'Dio denaro'. I rossoneri infatti, pure di far arrivare il classe 2007, avevano messo sul piatto, secondo il Corriere dello Sport, un'offerta contrattuale molto importante, con commissioni altissime per l'agenzia di. A fare la differenza, però, è stata la parola data e il progetto tecnico cucito attorno al giovane.Ilha tentato il colpaccio. Martedì sera è andata insieme cena una call tra l'agente del calciatore, Lucci, e i vertici rossoneri, con la partecipazione in prima persona di Gerry Cardinale. Il proprietario rossonero ha parlato direttamente con il giovane, spiegandogli quanto sarebbe stato centrale il suo ruolo nel progetto di Ruben Amorim. Il tutto, però, è stato invano.

Ieri, dal ritiro in Galles con la Nazionale u19, ila giovane e il suo entourage hanno fatto sapere di aver scelto il Como: per lui è pronto un contratto di ben 5 anni da 1 milione di euro più bonus.

Boccone amaro per il Milan

Per il club rossonero, questo 'rifiuto' ha lasciato un fortissimo amaro in bocca. Il diavolo, infatti, aveva già perso Liberali a parametro zero in favore del Catanzaro, tutelandosi solamente con la clausola di riacquisto (o rivendita) da 6 milioni di euro, il cui 50% finirà nelle casse rossonere.