Bianchin: “Tare, un DS alla Milan, Modric il primo atto per riportare il club ai vertici”

"Igli Tare è un centravanti, si vede. Fisico, concreto, con i piedi per terra, ben piantati nella storia. È cresciuto in Albania tifando per il grande Milan e, quando parla della squadra che ha in mente, fa continui riferimenti ai valori del club: da lì vuole partire. Ha giocato con Baggio e Guardiola e sa che i campioni in uno spogliatoio fanno la differenza: per questo il suo primo atto da direttore sportivo è stato andare a prendere Luka Modric, un Pallone d’oro. Tare parla con i giornalisti nella prima uscita informale da dirigente rossonero e fa capire di sentire la responsabilità di essere al Milan.