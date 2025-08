Bianchin sul Milan: “Dal 3-4-3 all’equilibrio, Allegri ha il talento per leggere il vento”

Bianchin sul Milan: "Con il nuovo centravanti, Allegri ridisegnerà l'attacco"

"Il grande tema è capire come giocherà il Milan quando avrà un centravanti, sia Gimenez oppure un grande acquisto dell'estate. Leao non potrà fare la punta in fase di non possesso e questa è la grande variabile: il Milan dovrà difendere in modo leggermente diverso. Sulla carta, l'evoluzione naturale è un 3-4-3 (o 3-4-2-1, cambia poco o nulla) con due giocatori tra Saelemaekers, Pulisic e Leao più una punta. In alcune partite, probabilmente, si potrà fare. In altre, Allegri cercherà l'equilibrio in modo diverso e aggiungerà un centrocampista. Max è uno skipper di istinti e negli anni migliori ha vinto tante partite con i cambi: la sua tattica può piacere o non piacere ma il talento per leggere il vento lo ha sempre avuto".