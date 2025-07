Bianchin: “Modulo? Secondo me Allegri in stagione varierà”

"Il Milan, come le barche di Coppa America che manovrano prima della linea di partenza, ha strambato prima dell'inizio: era atteso con un 4-3-3 lineare, si è presentato in versione alternativa. Scelta definitiva? Calma... Impossibile prevedere oggi come sarà il Milan a settembre: è una equazione a sei-sette-otto incognite. Arriverà Jashari? Chi sarà il centravanti? Come staranno i giocatori chiave? Qualche certezza però c'è. La difesa a tre è diventata più di un'alternativa: ora è la prima opzione del Milan 2025-26, poi si vedrà. Molto probabilmente Allegri in stagione varierà, secondo momento, infortuni, avversari, condizione".