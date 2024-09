L’Arabia Saudita chiede aiuto al calcio europeo: summit con Milan e Inter

Milan e Inter invitati agli incontri in agenda a Milano

Il primo atto di questo progetto, ha commentato 'Repubblica', si concretizzerà in una serie di incontri in varie città europee. Tra queste, Stoccolma, Monaco di Baviera e Milano. Nel capoluogo meneghino in particolare, sono previsti incontri nelle giornate di giovedì e venerdì. In programma ci sono summit con manager dei club europei e rappresentanti di fondi: invitati anche Milan e Inter oltre a numerosi imprenditori italiani. LEGGI ANCHE: Tassotti: “Vi spiego quali sono i problemi del Milan di Fonseca” >>>