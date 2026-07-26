Il Milan pareggia 2-2 col Celtic grazie a una doppietta di Francesco Camarda: ora la partenza per Perth e il calendario dei rientri dei nazionali

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM

Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM

Celtic-Milan 2-2, la prima partita dei rossoneri di Ruben Amorim finisce con un pareggio grazie ai due gol di Francesco Camarda nella ripresa. Il Diavolo ha giocato una partita a due facce: un primo tempo difficile con errori importanti nella gestione del pallone dal basso e un secondo tempo con un ritmo molto più elevato. Non è un caso che il Milan abbia trovato le due reti proprio all'inizio della ripresa. Come detto, si è visto un Camarda in gran spolvero.

Il Milan ora è pronto alle altre partite previste per questo precampionato: la squadra partirà oggi nel primo pomeriggio da Malpensa per Perth, Australia. Le prossime amichevoli estive saranno contro: l'Inter il 5 agosto, il Chelsea l'8 agosto e il Manchester United il 15 agosto.

Amichevoli Milan, ecco quando Amorim ritrova tutti i suoi big: il piano dei rientri

Il piano dei rientri post Mondiali 2026 e la situazione infortunati

Il Diavolo attende il rientro di tutti i giocatori che hanno disputato i Mondiali 2026 con le proprie nazionali: come scrive La Gazzetta dello Sport, la tabella di marcia dei rientri e dei recuperi è ben definita.
  • Gonçalo Ramos e Rafael Leão arriveranno a Perth mercoledì;
  • Il 2 agosto sarà il turno di Saelemaekers, Jashari, De Winter e Modric;
  • Da mercoledì in poi Pulisic e Gimenez torneranno a Milanello per smaltire i problemi fisici: il primo deve recuperare da una leggera frattura, mentre il secondo è infortunato alla caviglia;
  • Infine sarà il turno dei francesi: Rabiot e Maignan torneranno in Italia il 12 agosto.

Il 6 agosto la partenza per Giacarta dove il tour si concluderà con la sfida al Chelsea.

Gli obiettivi di Ruben Amorim in vista del Torino

Sarà importante per Amorim avere tutti i giocatori al massimo della forma in vista della sfida di fine agosto contro il Torino. Importantissimo sarà anche chiudere tutti i colpi di mercato in entrata per avere una rosa completa al massimo possibile.

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