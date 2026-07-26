Amichevoli Milan, ecco quando Amorim ritrova tutti i suoi big: il piano dei rientri

Celtic-Milan 2-2, la prima partita dei rossoneri di Ruben Amorim finisce con un pareggio grazie ai due gol di Francesco Camarda nella ripresa. Il Diavolo ha giocato una partita a due facce: un primo tempo difficile con errori importanti nella gestione del pallone dal basso e un secondo tempo con un ritmo molto più elevato. Non è un caso che il Milan abbia trovato le due reti proprio all'inizio della ripresa. Come detto, si è visto un Camarda in gran spolvero.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il piano dei rientri post Mondiali 2026 e la situazione infortunati

Gonçalo Ramos e Rafael Leão arriveranno a Perth mercoledì;

e arriveranno a Perth mercoledì; Il 2 agosto sarà il turno di Saelemaekers , Jashari , De Winter e Modric ;

, , e ; Da mercoledì in poi Pulisic e Gimenez torneranno a Milanello per smaltire i problemi fisici: il primo deve recuperare da una leggera frattura, mentre il secondo è infortunato alla caviglia;

e torneranno a Milanello per smaltire i problemi fisici: il primo deve recuperare da una leggera frattura, mentre il secondo è infortunato alla caviglia; Infine sarà il turno dei francesi: Rabiot e Maignan torneranno in Italia il 12 agosto.

Il Milan ora è pronto alle altre partite previste per questo precampionato: la squadra partirà oggi nel primo pomeriggio da Malpensa per Perth, Australia. Le prossime amichevoli estive saranno contro: l'Inter il 5 agosto, il Chelsea l'8 agosto e il Manchester United il 15 agosto.Il Diavolo attende il rientro di tutti i giocatori che hanno disputato i Mondiali 2026 con le proprie nazionali: come scrive, la tabella di marcia dei rientri e dei recuperi è ben definita.

Il 6 agosto la partenza per Giacarta dove il tour si concluderà con la sfida al Chelsea.

Gli obiettivi di Ruben Amorim in vista del Torino

Sarà importante per Amorim avere tutti i giocatori al massimo della forma in vista della sfida di fine agosto contro il Torino. Importantissimo sarà anche chiudere tutti i colpi di mercato in entrata per avere una rosa completa al massimo possibile.