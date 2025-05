Allenatore Milan, la rivelazione: 'Suggestione Thiago Motta!'. Ma in pole ...

"Il segnale di come a Bologna vogliano provare ad aprire un ciclo con il tecnico di Ribera al timone. Lavori in corso, col Diavolo sullo sfondo pronto a entrare in azione. Interesse reale ma non ancora sfociato in contatti e proposte ufficiali. Al tempo stesso i dirigenti milanisti lavorano pure su altri fronti: il nome di Max Allegri (il preferito dai tifosi) resta ancora in auge, anche se al momento il Napoli appare in grande vantaggio nella corsa al livornese che è il candidato numero uno in casa azzurro in caso di addio di Antonio Conte (può tornare alla Juve)".