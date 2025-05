Allegri porta la sua “vecchia guardia” al Milan: uno staff di fedelissimi

Il team di Max: esperienza e sinergia al Milan

Allegri ha costruito il suo gruppo di lavoro proprio come un puzzle: pezzo dopo pezzo, selezionando professionisti che conoscono il suo metodo. Il suo "braccio destro" è Marco Landucci, vice-allenatore da Grosseto, Cagliari, Milan e Juventus. Con lui, la garanzia di continuità tattica e gestionale. Al suo fianco spunta Simone Folletti, preparatore atletico che ha condiviso quasi tutta la carriera di Allegri, dalla Spal in poi. Le squadre di Allegri sono sempre state note per la loro condizione fisica impeccabile, e il merito è anche di Folletti. I due sono stati esonerati dalla Juve un anno fa ma, a differenza di Allegri, non hanno rescisso il loro contratto, che scadrà a fine giugno.