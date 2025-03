Abraham sogna il riscatto: a Napoli il Milan si affida a lui per la volata europea

L’attaccante rossonero, però, non ha ancora trovato una continuità che lo proietti tra i protagonisti, e il match contro il Napoli potrebbe essere l’occasione giusta per rifarsi. La sua assenza all’andata per infortunio alla spalla non ha fatto altro che aumentare la sua voglia di riscatto, e un gol a Napoli sarebbe la ciliegina sulla torta di una rincorsa personale che potrebbe rilanciare il Milan.

Gimenez e l’attacco del Milan: chi avrà il posto da titolare? — Mentre Abraham si gioca la sua chance, un altro fattore chiave in attacco è il ritorno di Gimenez. Il messicano, reduce da un piccolo problema fisico, è tornato a disposizione dopo l’impegno con la sua nazionale. Con il rientro in forma, Gimenez si sta avvicinando al traguardo delle venti reti stagionali, una cifra tonda che sarebbe fondamentale per il Milan. La sua capacità di segnare, come dimostrato nel primo periodo della stagione, è vitale per la squadra rossonera, che attende con impazienza di ritrovare il suo bomber al top della forma.

Il rientro di Gimenez, tuttavia, non segna solo un ritorno alle reti. Dopo il gol contro il Verona del 15 febbraio, il messicano è entrato in una fase di digiuno che ha coinciso con una serie di risultati deludenti per il Milan, soprattutto in Champions League. La sua assenza dalla lista dei marcatori potrebbe aver pesato non poco, e per il Milan recuperare la forma di Gimenez sarebbe un passo cruciale per la volata finale.

Un passato rivelatore: Il Milan a Napoli due anni fa — Guardando al passato, il Milan ha già dimostrato di poter vincere a Napoli, anche contro pronostici sfavorevoli. Due anni fa, dopo la sosta di marzo, i rossoneri sconfissero la squadra di Spalletti con un clamoroso 4-0, una delle vittorie più impressionanti della stagione. Quel Milan, capace di segnare più di tre gol in trasferta, sembra lontano, ma il ricordo di quella prestazione potrebbe essere la scintilla per una nuova impresa.

Anche se non si chiede al Milan di replicare quel risultato clamoroso, la partita di domenica è un’occasione per gettare le basi per uno sprint finale che porti i rossoneri a conquistare l'Europa. La continuità, soprattutto in attacco, è ciò che manca al Milan per fare il salto di qualità necessario a chiudere la stagione nel migliore dei modi. E se Abraham e Gimenez dovessero tornare a brillare, il sogno europeo potrebbe essere ancora vivo.

La corsa verso l’Europa è una questione di resistenza e momenti decisivi. Domenica, a Napoli, il Milan dovrà fare affidamento sui suoi uomini-gol, in particolare su Abraham e Gimenez, per dimostrare che la squadra ha la forza per affrontare la volata finale. Con un attacco che, pur attraversando alti e bassi, ha le potenzialità per risollevarsi, la sfida con il Napoli si preannuncia come una prova fondamentale per le ambizioni rossonere. Ora, più che mai, è il momento di non sbagliare un colpo.