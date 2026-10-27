Si prospetta un ottobre e un novembre di fuoco per il Milan di Amorim, con ben 9 incontri in neanche 27 giorni, e la questione infortunati non migliora, anzi: siamo a quota 8 forfait, situazione che costringe Amorim a dosare molto bene i minuti in campo dei suoi titolari.

Milan, Amorims tudia il turnover

Domani, contro il, non ci sono recuperi in vista e, indubbiamente, qualche rossonero dovrà fare degli straordinari scendendo in campo anche nel derby contro l'Inter, in programma sabato 31 alle ore 20:45.

Indispensabile sarà Maignan, che salterà la sfida di Europa League contro il Ferencvaros a causa del rosso rimediato contro il Bounremouth. Contro i rossoblù, invece, sarà tra i pali, stessa cosa di De Winter e Pavlovic, che scenderanno in campo anche a causa dell'assenza di Gabbia.

Diawara si è dimostrato affidabile, ma è difficile pensare di vederlo titolare contro il Bologna. Come terzino destro, invece, ci sarà ancora Tomori, titolare a causa del forfait di Mario Gila, che punta a recuperare per la stracittadina.

Secondo la Gazzetta, nel ruolo di terzino sinistro vedremo Estupinan, che potrebbe giocare titolare anche nel derby, rivelandosi magari nuovamente l'uomo della provvidenza (come successo la scorsa stagione):

Modric va verso il riposo, con a centrocampo Musah e Jashari. Per il derby, invece, è possibile il ritorno di Rabiot, ma il vero dubbio è uno solo: e in attacco?

L'impiego di Moreira contro l'Inter verrà valutato tra giovedì e venerdì. Rabuor sicuramente giocherà mentre Cisse può partire come titolare già domani, impiegato come esterno o addirittura centravanti: si pensa anche ad uno tra Hutchinson, Bartesaghi o Ramos.