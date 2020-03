Panchina Milan – Rangnick è il candidato numero uno

NEWS MILAN – Come riportato dal Corriere della Sera, Ralf Rangnick è il candidato numero uno a diventare nuovo allenatore dei rossoneri nella prossima stagione. In estate si prevede una nuova rivoluzione non sono dirigenziale, ma anche alla guida tecnica, visto che Stefano Pioli ha un contratto fino a giugno 2021, ma con un accordo di rescissione legata ai risultati (gentlemant agreement). In molti ritengono che l’attuale dirigente del gruppo Red Bull abbia già firmato un precontratto col Milan di addirittura 3 anni. A proposito dell’ex tecnico di Schalke 04 e Hoffenheim, ha parlato Aldo Serena: ecco le sue dichiarazioni>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android