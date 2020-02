Dalla Francia – Rangnick ha firmato un precontratto col Milan

NEWS MILAN – Come riportato sia dal quotidiano francese L’Equipe, sia dal tabloid inglese ‘Daily Mail’, Ralf Rangnick avrebbe firmato un precontratto col Milan. I media riportano come quest’oggi ci sarebbe già l’intesa in vista della prossima stagione tra il club rossonero – nella fattispecie con l’Ad Ivan Gazidis – e il tecnico tedesco, per raccogliere l’eredità di Stefano Pioli. Non solo. All’interno dell’articolo si parla nello specifico di un impegno vincolante, un pre-contratto, con una corposa penale, nel caso in cui il Diavolo venga meno all’impegno. Stando ai colleghi francesi, la notizia arriverebbe da fonti vicine al fondo Elliott, proprietario del Milan. Le voci iniziano a farsi sempre più insistenti, nonostante le parole di Paolo Maldini di alcuni giorni fa: ecco cosa ha detto il Dt rossonero>>>

