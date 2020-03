Serena: “Rangnick? Pioli sta facendo bene, altri nomi destabilizzano”

NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan Aldo Serena ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento dei rossoneri e della frattura tra Zvonimir Boban e la proprietà. “Probabilmente Boban e Maldini si aspettavano di poter agire in maniera differente. Di poter acquistare giocatori di alto livello e non solo giovani. Da una parte l’idea di tornare competitivi a medio-lungo termine, dall’altra il prima possibile e non in tempi lunghissimi. Rangnick? Io credo che Pioli stia cucendo la pezza che si era rotta. Che in questo momento vengano fuori altri nomi non è un bene, queste voci possono solo destabilizzare. Credo sia questo che abbia disturbato Boban. Non so se ci possa essere lo spazio per ricucire la frattura, la società sa a cosa va incontro puntando solo sui giovani. Il passato del Milan non si può cancellare e non so quanta pazienza possano avere ancora i tifosi..”, ha detto l’ex calciatore. Il divorzio a fine stagione è sempre più concreto: ecco le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android