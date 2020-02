Milan-Verona, davanti la strana coppia: Rebic-Leao per continuare la risalita

VERSO MILAN-VERONA – Senza il totem, il faro, la guida, per dimostrare di essere davvero cresciuti. E’ questa la missione che il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare questo pomeriggio a San Siro contro l’Hellas Verona senza la presenza là davanti di Zlatan Ibrahimovic. Con l’attaccante svedese numero 21 in questo 2020 il Milan è ancora imbattuto, avendo vinto ogni gara ad eccezione del match d’esordio di Ibra contro la Sampdoria terminato 0-0.

I rossoneri saranno privi del loro principale terminale offensivo complice un’influenza che lo tormenta da alcuni giorni e un fastidio muscolare al polpaccio. Pioli ha preferito non rischiare e non lo ha inserito nella lista dei convocati, così come Kjaer – anche lui influenzato – e Krunic, per lui problemi muscolari. Senza contare che mancherà un altro perno della rosa come Ismael Bennacer, fermo a causa della giornata di squalifica.

Il Milan, dunque, si affida ad una strana coppia di attaccanti formata da Rafael Leao e Ante Rebic. Entrambi devono dimostrare il vero salto di qualità. Il portoghese fin qui ha mostrato sì talento ma a luci alterne e soprattutto a livello tattico non ha ancora rivelato il tipo di calciatore che rappresenta. La Gazzetta questa mattina lo definisce “ibrido”, per le sue caratteristiche e il modo di giocare.

Anche il croato, vero mattatore delle ultime 2 gare dei rossoneri in campionato, vorrà convincere Pioli che può essere un titolare di questo Milan e non solo un’alternativa da giocarsi a gara in corso. La sua permanenza ad inizio gennaio non sembrava per nulla scontata, ma quei gol contro Udinese e Brescia hanno cambiato tutto.

