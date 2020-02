Lippi: “Ibrahimovic? Impatto devastante e quando entrerà in condizione..”

NEWS MILAN – L’ex Ct della Nazionale Marcello Lippi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui tra le altre cose ha commentato il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. “Giocatore più decisivo arrivato nel mercato di gennaio? Ibrahimovic. Ha una forza straordinaria, e, cosa più importante, si vede che ancora non è al massimo. Ma il suo impatto con la squadra e coi compagni è stato devastante. Avevano proprio bisogno di lui, della sua forza e del suo carisma. Ha avuto un impatto determinante nel cambio di marcia della squadra. Il Milan ha fatto benissimo a riprenderselo. E quando entrerà in condizione…”, ha concluso Lippi. Questo invece il parere di Arrigo Sacchi su Ibrahimovic e l’impatto del calciomercato >>>

