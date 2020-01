Milan sui social – Piatek: “La migliore sensazione per un attaccante”

ULTIME MILAN – Finalmente. Krzysztof Piatek è tornato a segnare e, di conseguenza, a sparare. Il Pistolero polacco ha trovato la rete nel match di Coppa Italia di oggi, Milan-SPAL. Una rete molto simile a quella che aveva realizzato lo scorso anno, sempre nella coppa nazionale, contro il Napoli. Era stata la prima in rossonero. Mentre è al centro di molte voci di mercato, Piatek però sembra essere molto felice del gol col Milan, come dimostra sul suo profilo Twitter. Il polacco ha pubblicato una foto dell’esultanza odierna, commentando così e dimostrando tutta la propria gioia: “Viviamo per questo. La migliore sensazione per un attaccante!” Per le ultime su Piatek… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android