Milan, scelte sorprendenti per la lista UEFA: ecco chi entra e chi resta fuori

Il Milan ha comunicato la lista ufficiale dei 25 giocatori per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League . Come da regolamento, il club ha potuto effettuare un massimo di tre modifiche rispetto alla lista presentata a settembre, mentre la Lista B, riservata ai giocatori Under-21 cresciuti nel club per almeno due stagioni consecutive, può essere aggiornata senza limiti.

Tra i nuovi acquisti, hanno trovato posto in lista Kyle Walker, Joao Felix e Santiago Gimenez, rinforzi fondamentali per la seconda parte della stagione europea. Rimangono invece esclusi Luka Jovic, Alex Jimenez, Warren Bondo e Riccardo Sottil, che non prenderanno parte alla campagna rossonera in Champions League.