Milan, riecco Kessie: nel fine settimana potrà aggregarsi al gruppo

MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, sono arrivati i risultati del terzo giro di tamponi a cui i calciatori del Milan si sono sottoposti nella giornata di lunedì per il coronavirus.

I test sono risultati negativi per tutti i componenti della rosa e dello staff, e dunque la squadra di Stefano Pioli potrà allenarsi ancora collettivamente nel centro sportivo di Carnago in attesa del prossimo giro di tamponi, che dovrebbe essere effettuato nei prossimi giorni. In attesa Franck Kessie, che potrebbe sottoporsi a un nuovo tampone nelle prossime ore. In caso di doppio negativo, come previsto, gli sarebbe consentito di rompere l’isolamento e aggregarsi ai compagni. In ogni caso la quarantena di Kessie terminerà nel fine settimana e quindi sarà comunque una questione di pochi giorni. INTANTO GAZIDIS VUOLE RILANCIARE IL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>