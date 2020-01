Milan-Rhodense 9-0, la ‘Zlatan Cam’: ecco la partita di Ibrahimovic

ULTIME NEWS MILAN – Tifosi in delirio per l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic. Un ritorno voluto a tutti i costi da entrambe le parti, ora diventato realtà. Il campione svedese è sceso già in campo nell’amichevole contro la Rhodense vinta per 9-0. Gol e assist per Ibrahimovic, un esordio davvero niente male. Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video che focalizza l’attenzione proprio sulla partita del classe 1981. Ecco le immagini della ‘Zlatan Cam’.