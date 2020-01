Calciomercato Milan – Rafael Leao, Ibrahimovic aiuterà la sua crescita

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, uno dei motivi principali dell’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, non è solo quello ovviamente di migliorare la classifica del Milan, attualmente deficitaria, ma è soprattutto quello di far esprimere al meglio alcuni dei giovani di valore presenti in rosa.

Tra questi c’è Rafael Leao, che in questa stagione ha fatto vedere strappi del suo talento, ma allo stesso tempo non ha dimostrato ancora quella continuità necessaria per fare subito un passo in avanti. Ibrahimovic può aiutare dunque il portoghese a crescere più velocemente, garantendo così a Stefano Pioli un calciatore più “maturo” in grado di fare la differenza, così come si è visto in alcune gare di questa annata (come ad esempio contro il Genoa e il Sassulo).. Intanto Boban lancia un messaggio importante alla squadra, continua a leggere >>>

