Boban: “Contenti per Ibrahimovic. Ma non scordiamoci di Bergamo”

CALCIOMERCATO MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha parlato, a margine della conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni di Boban: “Buon anno a tutti. Siamo contenti di poter riabbracciare un personaggio e un giocatore unico. Siamo super positivi per l’effetto di Zlatan sulla squadra e sull’ambiente, poi bisogna fare risultati. Non vorrei che ci scordassimo Bergamo, quella orrenda ed inaccettabile sconfitta, non dobbiamo nasconderci dietro le spalle larghissime di Zlatan. Dobbiamo sperare che cambi il corso di questa stagione, speriamo che Zlatan ci aiuti”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android