Milan, il programma del weekend: tutti i match di Primavera e Under

Il programma del weekend rossonero. Il Milan scende campo fino a lunedì: dalla Primavera alle squadre under

(fonte: acmilan.com) Il mese di ottobre si chiuderà lontano da casa per diverse formazioni del Settore Giovanile rossonero. Sabato 26 spiccano la trasferta dell'Under 15 col Mantova, e i match di U15 e U14 femminili. Ma è tra domenica 27 e lunedì 28 che si concentreranno tanti impegni di primo piano. L'Under 17 giocherà a Venezia. L'Under 16 a Mantova e l'Under 13 in casa dell'Inter. Prima dei posticipi di Under 18 e Primavera a domicilio di Lecce e Fiorentina.