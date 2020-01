Milan, Pioli: “Non saremo dei fenomeni, ma siamo una buonissima squadra”

NEWS MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole sugli obiettivi stagionali della squadra e dove saranno i rossoneri al termine del campionato. “Più in alto possibile. Questa non sarà una squadra di fenomeni, ma è una buonissima squadra. Sono sempre stato uno coi piedi per terra. Europa? Non dobbiamo porci traguardi in questo momento. L’obiettivo è vincere la prossima partita e ripartire bene dopo la sosta. Abbiamo un calendario difficile, ma siamo il Milan e non dobbiamo dimenticarlo”, ha spiegato il tecnico emiliano. Intanto, ieri si è fermato per infortunio Lucas Biglia: ecco l’esito degli esami>>>

