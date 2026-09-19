Eusebio Di Francesco deve fare i conti con tre infortuni in vista di Milan-Lecce: la lista dei convocati e la probabile formazione dei salentini

Matteo Chini
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Il Lecce ha diramato sui propri canali ufficiali la lista dei giocatori convocati da Eusebio Di Francesco per il match contro il Milan, in programma sabato sera alle 20:45 e valido per la 5ª giornata di Serie A. Come anticipato dal tecnico in conferenza stampa, i salentini dovranno fare a meno di tre calciatori, che salteranno la trasferta di San Siro a causa di alcuni guai fisici:

"Berisha, Gandelman e Geubbels salteranno la sfida con il Milan, l'obiettivo è riaverli dopo la sosta. Su Berisha serve cautela, va gestito senza strappi: non ha nulla di grave, soltanto qualche problema di assestamento. Gandelman risponderà alla chiamata della sua nazionale. Non credo giocherà subito, ma gli servirà per ritrovare ritmo. Geubbels dovrebbe rientrare in gruppo tra una decina di giorni".
Milan-Lecce convocati

Milan-Lecce, i convocati di Di Francesco

Questi i 25 giocatori convocati da Di Francesco per Milan-Lecce:

Porta

  • Bleve
  • Borbei
  • Falcone

Difesa

  • Dembélé
  • Gallo
  • Gaspar
  • Jean
  • Ndaba
  • Scott
  • Siebert
  • Tiago Gabriel
  • Veiga

Centrocampo

  • Coulibaly
  • Fofana
  • Gorter
  • Ilić
  • Kaba
  • Maleh
  • Ngom

Attacco

  • Esteban
  • Fatah
  • Monteiro
  • N’Dri
  • Pierotti
  • Štulić

La probabile formazione del Lecce

Nelle prime quattro uscite stagionali, il Lecce ha collezionato due vittorie e due sconfitte. Contro il Milan, Di Francesco dovrebbe confermare quasi interamente la formazione che si è imposta per 3-2 sul Monza lo scorso weekend.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco

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