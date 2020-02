Milan-Juventus: l’orario della conferenza di Sarri

VERSO MILAN-JUVENTUS – Vigilia di Coppa Italia animata in casa bianconera dopo la sconfitta della Juventus contro il Verona di sabato sera in campionato. Il tecnico toscano Maurizio Sarri parlerà alla Continassa in conferenza stampa alle 0re 13.45 (live su Juventus TV). A seguire Ronaldo e compagni sosterranno l’allenamento pomeridiano e poi la partenza da Torino direzione Milano dove alloggeranno mercoledì notte. Ecco il report dell’allenamento di ieri: un recupero importante in difesa>>>

