Milan-Juventus, il report dell’allenamento dei bianconeri

VERSO MILAN-JUVENTUS – (Fonte: Juventus.com) Antivigilia di Coppa Italia: la Juve si è ritrovata nella mattinata di oggi alla Continassa, con focus sulla semifinale di giovedì.

La squadra ha lavorato sulla rapidità, dopodiché si è concentrata sulla tattica e, specificamente, sulla preparazione della partita contro i rossoneri. Danilo si è allenato interamente con il gruppo.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

La vigilia di Milan-Juve prevede, prima della partenza per Milano, l’allenamento pomeridiano al JTC e la conferenza stampa di Mister Sarri. L’appuntamento, come sempre Live su Juventus Tv, è previsto per le 13.45.

Questo, invece, il report del Milan>>>

