Milan-Juventus, il programma di oggi: allenamento pomeridiano

VERSO MILAN-JUVENTUS – In vista della gara di domani sera – mercoledì 13 febbraio ore 20.45 a San Siro – contro la Juventus, il Milan si allenerà oggi nel pomeriggio a Milanello. Nessuna conferenza stampa, invece, per mister Stefano Pioli, che come ogni vigilia di Coppa Italia parlerà solamente al canale ufficiale Milan TV e Rai Sport. Una partita in cui entrambe le squadre cercano il riscatto dopo i ko in campionato, continua a leggere >>>

