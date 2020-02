Verso Milan-Juventus: entrambe cercano il riscatto dopo i ko in campionato

ULTIME NEWS MILAN – Non sarà facile per il Milan dimenticare il Derby perso contro l’Inter domenica sera. Dopo un primo tempo praticamente perfetto terminato con il doppio vantaggio, i rossoneri hanno perso la bussola dopo l’uno/due terrificante dei cugini in due minuti. Ci ha pensato Stefan De Vrij a completare la rimonta, finita in bellezza con il gol di Romelu Lukaku allo scadere. In mezzo l’unico guizzo del Milan nel secondo tempo con il solito Zlatan Ibrahimovic, che di testa ha colpito il palo, andando a pochissimi centimetri dal possibile 3-3. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, l’unica medicina per lenire una ferita ancora aperta è quella di andare avanti.

Il Milan ha subito l’occasione per rifarsi, per cambiare faccia ad una stagione che non ne vuole sapere di decollare. Giovedì ci sarà da giocare la Semifinale di Coppa Italia, competizione di certo non da snobbare perché rappresenta la strada alternativa per l’Europa, qualora il piazzamento in campionato non dovesse bastare. Una strada alternativa che non sarà semplice imboccare, perché sul percorso che porta alla Finale di Roma c’è la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri sono ancora la squadra da battere, nonostante un momento di flessione coinciso con la sconfitta non preventivata di Verona.

Un vantaggio per il Milan? Non proprio, forse un’arma a doppio taglio. Perché, proprio come il Diavolo, la Juventus è chiamata a dimostrare che il risultato di sabato scorso sia soltanto un incidente di percorso, non l’inizio del suo declino. Un aspetto pericolosissimo che i rossoneri devono per forza considerare. Da questa descrizione appare chiaro che il match si giocherà su un equilibrio sottilissimo tra voglia di entrambe di ripartire e la qualità nelle giocate. Su quest’ultimo punto, la Juventus non ha rivali al momento, il Milan invece deve spingere con determinazione sulla voglia di rivalsa dopo un Derby perso immeritatamente. Mancano soltanto due giorni per vedere concretamente quale tra l’uno e l’altro aspetto prevarrà. Intanto Theo Hernandez ha parlato con i suoi tifosi tramite il suo profilo Twitter: ecco alcune sue riposte, continua a leggere >>>

