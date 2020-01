Milan, il messaggio a Caldara: “In bocca al lupo per i prossimi mesi”

CALCIOMERCATO MILAN – Il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato la cessione di Mattia Caldara all’Atalanta: ecco il comunicato del Milan apparso sul proprio sito.

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo (per la durata di 18 mesi), con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara ad Atalanta BC. La Società formula il più sincero “in bocca al lupo” a Mattia per i prossimi mesi della sua carriera professionale.

Ecco l’impatto sul bilancio dei rossoneri che avrà la cessione di Caldara a titolo temporaneo>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android