Milan-Genoa, quasi certo il forfait di Donnarumma: pronto Begovic

MILAN-GENOA – Anche ieri solo terapie a Milanello per Gigio Donnarumma, che con ogni probabilità non giocherà contro il Genoa. Al suo posto farà l’esordio da titolare coi rossonero il bosniaco Asmir Begovic, che contro la Fiorentina è subentrato nella ripresa al classe 1999 e non ha per nulla sfigurato. Anzi, due ottimi interventi gli hanno permesso di mettersi in luce e conquistarsi diverso spazio sulla stampa e sui media del giorno dopo. La distorsione alla caviglia di Gigio non preoccupa, ma il Milan non vuole rischiare per averlo a disposizione contro la Juventus mercoledì 4 marzo. Ecco il report della giornata di ieri da Milanello>>>

