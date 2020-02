Verso Milan-Genoa: test atletici a Milanello, ecco come sono andati

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) Appuntamento a Milanello per colazione per i rossoneri, impegnati questa mattina nel secondo allenamento settimanale in preparazione della prossima gara di campionato, nella quale il Milan, domenica 1° marzo alle ore 12:30, ospiterà il Genoa a ‘San Siro‘.

IL REPORT – Attivazione muscolare in palestra per tutto il gruppo prima di uscire sul campo centrale, dove la squadra ha effettuato una serie di test atletici come da programma odierno.

GIOVEDÌ – Per domani, giovedì 27 febbraio, è ancora previsto un solo allenamento mattutino, con il ritrovo a Milanello fissato sempre per colazione. Ecco, nello specifico, le condizioni di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan in dubbio per la sfida al ‘Grifone‘: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android