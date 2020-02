Milan, nessun rischio per Donnarumma: giocherà contro la Juventus

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, si va verso il forfait di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in Milan-Genoa.

Il portiere rossonero, infatti, sta svolgendo in questi giorni, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), terapie e lavoro personalizzato per recuperare dalla piccola distorsione alla caviglia riportata sabato sera in occasione del pareggio sul campo della Fiorentina (1-1).

Stefano Pioli, tecnico milanista, non vorrebbe rischiare Donnarumma domenica a ‘San Siro‘ per preservarlo per il successivo impegno del Diavolo, mercoledì 4 marzo, ore 20:45, quando si disputerà Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma all’Allianz Stadium.

A proposito di Juventus-Milan: la partita non sembra essere a rischio rinvio per via dell’emergenza contagio da coronavirus, ma arrivano notizie che minerebbero il regolare svolgimento del match. Per le ultime, continua a leggere >>>

