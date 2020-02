Panchina Milan – Pioli, futuro incerto: ecco tutti i possibili sostituti

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, nonostante il buon lavoro svolto da Stefano Pioli negli ultimi mesi, il Milan starebbe pensando di cambiare l’allenatore nella prossima stagione. Il tecnico ha dato un’identità ben precisa alla squadra e ha valorizzato diversi giocatori, ma è chiaro che solo un quarto posto (ormai quasi impossibile) o la vittoria della Coppa Italia darebbe certezza all’allenatore di restare sulla panchina rossonera.

Ma chi può essere il sostituto di Pioli? Dalla Germania sono sempre più convinti che il club rossonero alla fine punterà su Rangnick, con Ivan Gazidis che vuole assolutamente l’ex tecnico del Lipsia. I media tedeschi parlano addirittura di un pre-contratto già firmato (cosa smentita da Elliott), ma è chiaro che il gradimento per Rangnick è molto forte. Il suo nome però non convince l’area sportiva, con Paolo Maldini che ha già bocciato pubblicamente il tecnico il tedesco in due occasioni.

Per questo motivo ci sono altri nomi da tenere in considerazione. Uno di questi è Luciano Spalletti, già cercato dal Milan dopo l’esonero di Giampaolo. E’ vero che il tecnico è ancora sotto contratto con l’Inter, ma alla fine dell’attuale campionato Spalletti sarà legato da un solo anno di contratto con i nerazzurri, e dunque dovrebbe essere più facile trovare un accordo per la rescissione. Da non escludere anche il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, ma il suo arrivo resta molto complicato, soprattutto per una questione economica. Da monitorare anche Marcelino, ma lo spagnolo difficilmente siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Intanto la Rai fa una proposta in vista di Milan-Genoa, continua a leggere >>>

