Milan in tv: Rai disponibile a trasmettere la partita contro il Genoa

NEWS MILAN – Milan-Genoa, come noto, si giocherà domenica a San Siro a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, ma potrebbe arrivare una buona notizia per i tifosi che non possono andare allo stadio e che non hanno l’abbonamento a DAZN, che trasmetterà la gara del Meazza.

In una nota diffusa dall’agenzia di stampa ANSA, la Rai ha dato la propria disponibilità a trasmettere la partita tra i rossoneri e i rossoblù in chiaro. Ecco il comunicato: “Lo facciamo – si legge – a tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99, 87 % della popolazione italiana”. Intanto Pioli deve sciogliere un dubbio importante in vista della partita contro il Genoa, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android