Verso Milan-Genoa: test atletici a Milanello, terapie per Donnarumma

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, giornata di test atletici, oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per i calciatori rossoneri, che stanno preparando Milan-Genoa, gara in programma domenica 1° marzo alle ore 12:30 a ‘San Siro‘.

Ovviamente, non hanno svolto i test quei giocatori che hanno problemi fisici e, tra questi, c’è anche il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, il quale, come ieri, ha proseguito le terapie specifiche per recuperare dalla piccola distorsione alla caviglia rimediata durante il match di sabato scorso a Firenze.

Intanto, sul fronte mercato, vige sempre l’incertezza proprio sul futuro di Donnarumma. Per scoprire quali club sarebbero interessati al numero 99 rossonero, continua a leggere >>>

